Russische volleyballers veertiende keer Europees kampioen

Bewerkt door Glenn Van Snick

4/09/17 - 00u17 Bron: Belga

© CEV.

De Russische volleyballers hebben zich vandaag in het Poolse Krakau tot Europees kampioen gekroond. In de finale nam Rusland (FIVB-4), dat zaterdag België in de halve finales met 3-0 uitschakelde, met 3-2 maar nipt de maat van Duitsland (FIVB-10). De setstanden waren 25-19, 20-25, 25-22, 17-25 en 15-13.