Julien Watrin zet samenwerking met Jacques Borlée stop

3/09/17 - 18u42

Belgian Tornado Julien Watrin zet na vier jaar een punt achter zijn samenwerking met atletiekcoach Jacques Borlée. Dat maakte Watrin vandaag bekend via zijn Facebookpagina.

"Het is tijd om een bladzijde om te slaan en een nieuwe te ontdekken", kondigde de 25-jarige Luxemburger het nieuws aan. "Ik verlaat mijn trainingsgroep onder leiding van Jacques Borlée. We zagen elkaar de voorbije vier jaar bijna dagelijks, dit was dus geen makkelijke beslissing. Ik wil Jacques oprecht en hartelijk bedanken. Je bent als een tweede vader voor me geweest."



Julien Watrin zakte vorige maand met de Belgian Tornados als reserveloper mee af naar Londen. In 2016 liep de Belgian Tornado wel mee op 4x400 meter de Olympische Spelen (4de) en op het EK (goud).