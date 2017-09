Red Dragons opnieuw langszij tegen Servië in strijd om brons (25-17, 22-25)

Door: redactie

3/09/17 - 17u56

© CEV.

Ook een bronzen medaille is fantastisch. Na de zware nederlaag van gisteren tegen Rusland strijden onze Belgische volleybalheren tegen Servië om de derde plek op het EK in het Poolse Krakau. Eremetaal zou hoe dan ook een unicum zijn in de Belgische volleybalgeschiedenis. Volg het duel hier set per set.

Set 1 Van bij de start lag het niveau van de wedstrijd torenhoog. We kregen enorm lange rally's, waarmee aangetoond werd dat het verschil tussen beide teams nihil was. Toch waren het de Serviërs die na de lange slagenwisselingen de puntjes meestal op zak staken: 7-2. Eenzelfde begin als gisteren tegen Rusland, maar nu zonder het grote kwaliteitsverschil tussen beide landen.



Die puntenkloof bleef gedurende de hele eerste set staande. Vooral omdat onze landgenoten het goede niveau van bij de start niet konden aanhouden. Er sliepen teveel slordigheden in het spel, terwijl de opponent kon rekenen op een goed draaiend block. De Red Dragons liepen achter de feiten, van 10-6 ging het naar 15-9 en 20-13. Rousseaux krabbelde nog wat tegen, maar de receptie van Deroo liep meer dan eens spaak. De eerste set ging logischerwijze naar Servië: 25-17. Lees ook Red Dragons mikken vanmiddag op EK-brons: "Servië is meer aards niveau dan Rusland"

Rusland twee maten te groot, Red Dragons strijden straks om EK-brons: "Soms volleyballes gekregen" © CEV.