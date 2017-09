Net niet! Red Dragons verliezen match om brons na thriller van vijf sets

Door: redactie

Onze Belgische volleybalmannen zijn er niet in geslaagd om met een bronzen medaille huiswaarts te keren. Op het EK volleybal in het Poolse Krakau legden de Red Dragons na een ware thriller én vijfsetter de duimen voor Servië. Het werd 25-17, 22-25, 19-25, 25-22 en 15-12.

© CEV. De eerste set was een kopie van de halve finalewedstrijd tegen Rusland. België kwam namelijk snel op achterstand, een kloof die ze gedurende de hele eerste set niet meer wisten te dichten. Niet dat het kwaliteitsverschil even groot was dan de halve finalewedstrijd, maar teveel slordigheden en een goed Servisch block zorgden toch voor een 25-17. Ook in de tweede set schoot de tegenstander razendsnel uit de startblokken, maar nu wisten de Red Dragons de kloof wél te dichten. België had namelijk de zwakte van Servië gevonden: de receptie van Kovacevic. België ging erop en erover en haalden de tweede set met gedurfder volleybal binnen: 22-25, de bordjes weer gelijk.



Tiebreak

In set drie kregen we het tegenovergestelde van de eerste set. Nu waren het namelijk de Red Dragons die een kloofje wisten te slaan. Bovendien drukten onze landgenoten voor het eerst in deze wedstrijd de opponent met fraaie blocks en knappe smashes tegen de muur. De aanvalslinie vond z'n beste niveau. De vergaarde puntenkloof bleef, waardoor ook de derde set naar onze Belgen ging: 19-25. Zo stond België op één set van een brons eremetaal. Dankzij een goede start leek de vierde set een herhaling van de vorige te worden, maar Servië gooide de handdoek niet en stelde snel orde op zaken. Het bracht onze landgenoten klaarblijkelijk uit hun lood, want het niveau deelde zienderogen. Servië rook bloed en nam het commando over. 25-22 was het gevolg. Een tiebreak zou bepalen wie die bronzen medaille huiswaarts neemt.



En die tiebreak begon dramatisch voor onze landgenoten. Servië liep snel uit tot 3-0. België milderde tot 3-3 dankzij de beste man in de match: Van de Voorde. Op z'n eentje hield hij België met creatieve smashes en fantastische blocks in de wedstrijd. Maar ondanks een spartelend België trok Servië toch het laken naar zich toe. Het ging van 8-6 naar 10-8 en de beslissende 15-12. Hoewel de Red Dragons hun beste prestatie ooit op een Europees kampioenschap verwezenlijken, zullen alle kopjes toch naar beneden hangen. De vierde plaats is namelijk de meest ondankbare.



Set 1 Van bij de start lag het niveau van de wedstrijd torenhoog. We kregen enorm lange rally's, waarmee aangetoond werd dat het verschil tussen beide teams nihil was. Toch waren het de Serviërs die na de lange slagenwisselingen de puntjes meestal op zak staken: 7-2. Eenzelfde begin als gisteren tegen Rusland, maar nu zonder het grote kwaliteitsverschil tussen beide landen.



Die puntenkloof bleef gedurende de hele eerste set staande. Vooral omdat onze landgenoten het goede niveau van bij de start niet konden aanhouden. Er sliepen teveel slordigheden in het spel, terwijl de opponent kon rekenen op een goed draaiend block. De Red Dragons liepen achter de feiten, van 10-6 ging het naar 15-9 en 20-13. Rousseaux krabbelde nog wat tegen, maar de receptie van Deroo liep meer dan eens spaak. De eerste set ging logischerwijze naar Servië: 25-17. © CEV.

Set 2 En het indrukwekkende block van de Serviërs hield ook in de tweede set aanvankelijk staande: 7-3. Het sein voor de Red Dragons om naar creatieve oplossingen te zoeken om de opponent te bekampen. Dat gebeurde in eerste instantie door enkele knappe services van Simon Van de Voorde op de stroeve receptie van Kovacevic, waardoor de Red Dragons prompt langszij kwamen: 7-7. Ook de gezonde agressie van België nam toe. Bij 9-10 stonden we voor het eerst deze wedstrijd op voorsprong. De start van wederzijds puntengewin tot 16-16.



En die opslagen op een twijfelende Kovacevic bleken een gouden (of beter bronzen) recept te zijn. Daarenboven miste Servië op haar beurt heel wat services. De Red Dragons sloegen een driepuntenkloof (17-20) en haalden via enkele prima blocks de tweede set binnen: 22-25 en 1-1 in sets. Gaandeweg de tweede set voelde je het vertrouwen van onze Belgische volleybalmannen toenemen, wat belooft voor het vervolg van deze match. © CEV.

Set 3 Het goede einde van de tweede set werd door onze Red Dragons doorgetrokken in het begin van de derde set, opnieuw dankzij enkele strakke services. België stoomde door naar 3-6 en 6-9, met andere woorden het tegenovergestelde van de eerste set. Onze landgenoten groeiden naar hun beste vorm - knappe blocks, fraaie smashes en sterke services - terwijl de twijfel in de rangen van de Serviërs sloop. Zij dachten namelijk aan hun halve finale tegen Duitsland, waar ze een 2-0-voorsprong nog uit handen gaven. Vooral het percentage aan gelukte opslagen lag bij Servië abominabel laag. België pakte de geschenkjes met plezier uit: 7-12.



Servië herstelde bij een 10-15 van zijn dipje, maar de puntenkloof was voldoende voor België om de derde set binnen te halen. De Red Dragons bleven namelijk secuur serveren en varieerden voldoende in de afwerking om het stevige block van de tegenstander te omzeilen. Van 15-20 ging het naar 17-22 - dankzij een fantastisch block van Van de Voorde - en 18-24 - nu een fenomenale smash van Sam Deroo. De tweede van zes setballen was de juiste, België staat op één set van een bronzen medaille: 19-25 © CEV.

Set 4 Even leek een herhaling van set 3 in de maak, maar een Servië met hernieuwde moed en oude krijger Stankovic dichtte het kloofje: 6-6. "Blijven gaan, we spelen goed", was het advies van Vital Heynen tijdens een time-out, maar de Red Dragons werden nu toch overdonderd.



Enkele goede blocks brachten de Serviërs naar 11-7, terwijl België het niveau van de vorige set niet meteen meer terugvond. De hele set waren ze dan ook op achtervolgen aangewezen. Even was er hoop: De Red Dragons kwamen nog terug tot 21-20, maar de gelijkmaker bleef uit. 25-22, een tiebreak moet bepalen wie de bronzen plak in de wacht sleept. © CEV.