Virus speelt de Belgian Lions parten op EK: "Ploeg is fysiek maar 80 percent"

Een virale infectie houdt al een tijdje lelijk huis bij de Belgian Lions. Verschillende spelers kampen met maagproblemen en voelen zich slap.

Kevin Tumba, Axel Hervelle, Jean Salumu, Ismaël Bako, Jonathan Tabu hebben er al last van gehad of hebben er nog steeds last van. De laatste slachtoffers zijn Manu Lecomte en Jean-Marc Mwema. Zij zijn sinds vandaag aan het sukkelen. Iedereen zit in een ander stadium. Salumu is er vanaf. Hervelle is aan de betere hand, net als Bako: "Ik ben aan het herstellen. Door ziek te zijn had ik wat gewicht verloren, maar ik kom nu weer bij. Ik ben al minder zwak."



Kapitein Tabu voelt zich wel nog steeds slap. Bij hem begon het gisteren en er is nog geen beterschap. Volgens hem zou het kunnen dat het virus ook de andere ploegen in groep D treft. Iedereen verblijft in hetzelfde Hiltonhotel. "Ik ben hier in het hotel al twee zieke Letse jongens tegengekomen." Hijzelf is morgen beter voorspelt hij. "We moeten klaar zijn voor de wedstrijd tegen Rusland. Daar moeten de medicijnen van de dokter voor zorgen."



Niemand heeft één training of match gemist, maar dat wil niet zeggen dat er geen gevolgen zijn. "De ploeg is fysiek niet 100%, wel 80%", zegt dokter Johan Vliers. "Je kan er weinig aan doen", legt hij uit. "Contacten vermijden is moeilijk. De flessen water en de handdoeken hou je uiteraard gescheiden, maar de bal bijvoorbeeld moet rondgaan natuurlijk en er is altijd fysiek contact tussen de spelers."



Ook in de staf van de Belgian Lions zijn er ondertussen zieken gemeld. Eén van hen is dokter Vliers zelf.