Bondscoach Casteels na afstraffing tegen Letland: "Nog steeds het gevoel dat we ons gaan kwalificeren voor achtste finales"

De Belgian Lions verloren gisteren zwaar van Letland (92-64). Maar dat heeft het geloof in eigen kunnen niet aangetast. Bondscoach Eddy Casteels was duidelijk tijdens een persmoment in het Hiltonhotel van de Lions in Istanboel. "Er is niks veranderd na het verlies tegen Letland. We hebben nog steeds het gevoel dat we ons gaan kwalificeren voor de achtste finales."

Jonathan Tabu. © belga. Iedereen weet wat daarvoor moet gebeuren: de verdediging aanscherpen. Kapitein Jonathan Tabu: "We deden defensief dingen verkeerd in de vorige matchen en dat betalen we cash. Hier moeten we echt over praten." Sam Van Rossom legt uit: "Zowel tegen de Britten als tegen de Letten incasseren we 90 punten en dan wordt het echt moeilijk om een wedstrijd te winnen. We moeten agressiever voor de dag komen en zo onze defensieve intensiteit verhogen. Op training werken we daar nu aan en we gaan dat verbeteren."



Assistent-coach Roel Moors beaamt: "Heel intensief gaan we niet trainen op deze rustdag, maar we gaan wel een aantal zaken op orde zetten. Tot hiertoe hebben we iets te veel gerekend op onze offensieve kracht. Tegen een ploeg als Groot-Brittannië geraak je daarmee weg, maar tegen een ploeg krijgers zoals Letland is het in elkaar gevallen. Dat zal in de laatste drie matchen niet anders zijn. Als we defensief geen extra intensiteit gaan brengen, dan zullen we tekortkomen."



Twee ploegen blijven achter, vier gaan er straks door. De Belgen mikken erop dat de Britten en de Turken zich niet zullen kwalificeren. De Lions richten dus vanaf nu hun pijlen op de Turken. Manager Jacques Stas erkent dat dat de belangrijkste match wordt. "Dinsdag spelen we tegen twaalf spelers, 11.000 supporters in het publiek en drie scheidsrechters. Het zal er heel hevig aan toegaan."