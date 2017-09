Red Dragons mikken vanmiddag op EK-brons: "Servië is meer aards niveau dan Rusland"

Bart Fieremans in Polen

3/09/17 - 13u11

Hopelijk is het vertrouwen van de Red Dragons niet té geblutst door de zware nederlaag tegen Rusland in de halve finale van het EK gisteren. Er bestaat ook geen betere manier om die ontgoocheling door te spoelen dan deze namiddag (17u30) te winnen tegen Servië in de troosting. Ook EK-brons zou een unicum in de Belgische volleybalhistorie zijn.

De Red Dragons zeggen dat het niet moeilijk valt om zich opnieuw op te laden na de toch wel stevige domper tegen Rusland: "Als we ons voor zo'n duel om EK-brons niet kunnen opladen, zou er iets mis zijn als topsporter", aldus Gert Van Walle. "Het is wel lang geleden dat we zo weggespeeld zijn als tegen Rusland - dat is als topsporter nooit makkelijk te accepteren - maar we kunnen daar nu toch niets meer aan veranderen. Er is nog werk aan de winkel dat we later kunnen analyseren. Nu telt alleen Servië."



De Belgische staff deed zijn huiswerk om de tegenstander grondig te analyseren. Servië hoort ook tot de absolute wereldtop in volleybal. In het verleden lag België meestal onder - zoals in de EK-kwartfinale van 2013 - maar de Red Dragons konden moed putten uit de recente zege in de World League. België klopte begin juni Servië in eigen land met 0-3, Servië nam een week later in Teheran met dezelfde cijfers revanche.



Sowieso ziet Van Walle kansen tegen Servië: "Dan moeten we in vergelijking met onze match tegen Rusland wel onze opslagdruk verhogen. Als die goed draait, hangt dat ook samen met onze blokverdediging. Servië beschikt natuurlijk over veel aanvallende kracht en ervaring in zulke grote toernooien. We moeten onze cool zien te bewaren."