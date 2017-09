Rusland twee maten te groot: Red Dragons strijden morgen om EK-brons

Bart Fieremans in Polen

2/09/17 - 22u29

De droom op EK-goud mogen de Red Dragons opbergen. Een oppermachtig Rusland versperde met 0-3 de weg naar de finale, de setstanden laten niks aan de verbeelding over: 14-25, 17-25 en 17-25. België mag morgen tegen Servië proberen om het brons te bemachtigen. Geen troostprijs, want ook die medaille zou uniek zijn.

Grenzen verleggen, dat is wat deze groep Red Dragons wil doen. Met het behalen van de laatste vier had België al een nieuwe mijlpaal gezet, maar een derde stunt na de winst tegen Frankrijk in de groepsfase en de demonstratie tegen Italië in de kwartfinale zat er tegen Rusland niet in.Het nummer vier van de wereld, nota bene ook recordhouder met 13 EK-titels, was echt wel een maatje te groot. België leek over de hele match geïntimideerd tegenover de power, gestalte en routine van Rusland. Lees ook Duitsland verzekert zich met straffe comeback van EK-volleyfinale, doen de Red Dragons straks even goed?

Deze Red Dragons kunnen straks geschiedenis schrijven en dit is totnogtoe hun mooiste ervaring in hun carrière

Ook de steun van het Poolse publiek aan België deed de Red Dragons niet boven zichzelf uitstijgen. De 'decibeltest' in de Tauron Arena in Krakow, waarbij de 9.000 fans om beurt zo luid mogelijk voor Rusland en België mogen roepen, was duidelijk: met 114 decibels in de zaal overstemde België duidelijk Rusland (88 decibels) in populariteit. De twitteroproep van kapitein Sam Deroo, die bij een Poolse topclubb volleyt, speelt - 'Dawaj Polska - komaan Polen, allemaal met ons' -bleef dus niet in dovemansoren. Gezien de grote de sportieve rivaliteit en ook wel politieke verschillen met Rusland zou een groot deel van de Poolse fans ook niet liever zien dan dat Rusland op zijn bek zou gaan. © CEV.

Maar dat zat er dus nooit echt in. België nam meteen een valse start. Sam Deroo raakte twee keer niet voorbije de befaamde Russische muur aan het net, en met nog een slechte receptie erbij waren de Red Dragons bij 0-4 meteen op achtervolgen aangewezen. Vital Heynen schudde zijn troepen bij 2-8 wakker, daarna kon België even de schijn hooghouden, maar toch flikkerde na de eerste set een pijnlijke 14-25 op het scorebord.België moest in de tweede set het vertrouwen zien op te krikken. De schade bleef nu bij de start wel binnen de perken: Bram Van den Dries en Sam Deroo scoorden met knappe smashes. Maar de Belgische blokverdediging, de sleutel bij het succes in de vorige duels, kon geen echte brokken maken. België bleef in de tweede set tot 10-12 in het zog volgen, daarna pakte Rusland weer met een reeks uit om ook zonder verpinken de tweede set te winnen: 17-25.

© CEV. Een set als eerredder misschien? Dan moesten de Belgen een manier vinden om Rusland uit zijn lood te slaan. Niet dus: België begon de derde set slordig. Rusland schakelde in overdrive en sloeg meteen een geruststellende kloof tot 2-8. Deroo bleef in de derde set grotendeels op de bank. Meer dan wat tegenstribbelen konden de Red Dragons niet. Rusland won ook de derde set autoritair: 17-25.



België mag zich zo opmaken voor de kleine finale zondagnamiddag (17u30) tegen Servië. Ietwat verrassend liet Servië zich eerder op de dag in de luren leggen door Duitsland, dat na een 2-0-setachterstand een comeback lukte en ook een spannende tiebreak won. Voor Duitsland een historische zege, want net zoals België stond het nog nooit op een EK-podium.