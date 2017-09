Rusland in eerste set enkele klassen beter dan Red Dragons in halve finale EK (25-14)

Door: redactie

2/09/17 - 20u49

De Red Dragons kunnen zo meteen in het Poolse Krakau geschiedenis schrijven. Nog nooit slaagden de Belgische volleybalmannen er namelijk in om een medaille op een EK in de wacht te slepen. Makkelijk wordt het niet, want in hun halve finale treffen ze Rusland - het nummer 4 van de wereld en al 13x Europees kampioen. Zorgen de Red Dragons opnieuw voor een immense stunt? Volg het hier, set per set.

Set 1: Heersend Rusland (25-14) De Red Dragons leken van bij het begin onder de indruk terwijl Rusland als een komeet uit de startblokken schoot. In een mum van tijd stond het 5-1, vooral dankzij het indrukwekkende block van de Russen. België kwam vooral op het scorebord dankzij servicefouten van de tegenstander, maar zelf een knappe aanval in elkaar boksen leek enorm moeilijk. De puntenkloof bleef gedurende de hele eerste set dan ook staande, vaak met een sterke Vlasov - 2m12! - als boosdoener. 11-5 werd 18-9 en werd 23-12. Heynen vroeg om te volleyballen, initiatief te nemen, maar het kalf was hoe dan ook verdronken voor de eerste set. Een opslagmisser zorgde voor 25-14 en sippe gezichten bij onze Belgische volleybalmannen. De drive ontbrak, het leek wel of de Red Dragons hoe dan ook niet in een stunt geloven. Al speelde Rusland op een wel héél hoog niveau in deze eerste set. Lees ook Duitsland verzekert zich met straffe comeback van EK-volleyfinale, doen de Red Dragons straks even goed?

Deze Red Dragons kunnen straks geschiedenis schrijven en dit is totnogtoe hun mooiste ervaring in hun carrière