Duitsland verzekert zich met straffe comeback van finale EK volley

Bart Fieremans in Polen

2/09/17 - 20u39

© CEV.

Voor welke medaillekleur mogen de Red Dragons morgen vechten, en tegen wie? Voor de start van hun halve finale vanavond tegen Rusland vond de andere halve finale plaats: Duitsland won het pleit van Servië na een thriller in vijf sets (26-24, 25-15, 18-25, 25-27, 13-15).

Met Duitsland ben je nooit klaar. Zo is het in het voetbal, en niet anders in het volleybal. Servië kon een 2-0-voorsprong in de sets en twee matchpunten niet afronden. Duitsland wist na een straffe comeback ook de tiebreak naar zich toe te trekken, en mag zich zo opmaken voor zijn eerste EK-finale ooit.

Servië had in de Tauron Arena in het Poolse Krakau duidelijk sneller het goede ritme te pakken. Bij Duitsland had hoofdaanvaller en sterspeler György Grozer tijd nodig om onder stoom te raken. Servië bouwde in de eerste set een 20-14-voorsprong uit, maar volleyde daarna nonchalant: Duitsland kwam terug tot 22-22. Het reikte net niet. Servië herpakte zich op tijd. Srecko Lisinic maakte met een blok het beslissende punt voor setwinst: 26-24.