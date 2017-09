Belgian Lions kunnen niet stunten tegen Letland: "Eén kans weg, nog drie te gaan"

Raf Bastiaenssen

Geen tweede zege voor de Belgian Lions op het EK in Turkije. België vocht tegen Letland eenmaal terug uit verloren positie (33-50 naar 54-58), maar slikte in de slotfase een beslissende 0-23-uppercut. Eindstand: 64-92. Maandag volgt de derde wedstrijd tegen Rusland.

Letland - de nummer acht van het EK 2015 - kondigde zich aan als een zwaardere klus dan Groot-Brittannië op de openingsspeeldag. En dat bleek ook. Al jaren garant voor snel basketbal met veel trefkracht en ervaring. En op dit EK versterkt met Kristaps Porzingis (2m21). Een goudklomp die het voorbije seizoen in de NBA bij de New York Knicks al snel een sterke reputatie opbouwde.



De Lions waren gewaarschuwd, en controleerden aanvankelijk ook het spelbeeld. Als bewaker voor Porzingis koos bondscoach Casteels voor zijn routinier Hervelle. Zichtbaar nog niet uitgeziekt, startte de Luikenaar in overdrive. Stug en slim in defensie op de Letse toren, aanvallend meteen doeltreffend. Met acht punten zette hij de Lions meteen voorop: 8-2.



Maar het Lions-speerpunt zat heel vroeg door zijn krachten heen. Het is duidelijk dat het griepvirus zijn tol heeft geëist. Ondanks de bewaking van Hervelle drukte Porzingis meteen zijn stempel. In dat eerste kwart zou hij al acht punten scoren, halfweg was dat totaal aangegroeid tot achttien.



Veel adempauze was Hervelle niet gegund. Zijn vervanger De Zeeuw - tegen Groot-Brittannië nog ijzersterk invallend - liep snel tegen twee fouten aan en verdween terug naar de bank. Een secure Serron en een hardwerkende Mwema hielden de Lions voorop: 25-24.



"We waren goed gestart, zaten meteen goed in de wedstrijd. Maar de vervangingen in het tweede kwart deden ons pijn", zei bondscoach Eddy Casteels. "We waren niet klaar om van de bank te komen. En dat betaal je cash op dit niveau." Lees ook Belgian Lions openen EK met zege tegen Groot-Brittannië: "Vroeger zou er paniek geweest zijn"

De tweede periode werd een rampkwart voor de Lions. Aanvallend lukte niets meer. Niemand kreeg nog een bal door de korf. Drie op twaalf aan afwerking, verder kwamen de Lions niet. Bovendien leden ze achtmaal balverlies. Het voedde de Letse aanval, waar Porzingis met zeven punten op rij meteen de kloof maakte: over 25-31 naar 28-39. Een reactie bleef uit. Na een 8-23-score in dat tweede kwart leken bij de rust (33-47) de Belgische winstkansen verdwenen.



Maar de Lions toonden karakter en knokten zich - ondanks een bedenkelijke arbitrage - weer in de wedstrijd. Na 33-50 hervonden ze hun ritme en verbetenheid. Daarnaast gingen ze sneller en slimmer acteren. Dreigen vanachter de driepuntsboog en vervolgens slim de korf aanvallen: het werd oordeelkundig uitgespeeld. De Lions namen de controle over en verkleinden de kloof over 42-52 naar 54-58.



Dichter kwamen de Lions niet. De achtervolging en terugkeer hadden krachten en energie opgeslorpt. Gillet driepunterde nog naar 58-63, maar verder droeg de Lions-dreiging niet. Porzingis zette met een monsterdunk de laatste Letse versnelling in. Onder leiding van de ervaren Bertrans zette Letland de Lions knock-out met een onbeantwoorde 0-23 naar 58-86. Met 64-92 slikten de Lions zware eindcijfers.



"Laat je die cijfers in je hoofd, dan draag je die mee voor het resterende toernooi. Maar deze groep is mentaal sterk en ervaren genoeg om dat niet toe te laten", wist Casteels. "Dit EK loopt zoals we het verwacht hadden: een zege tegen Groot-Brittannië en dan op zoek naar een stunt tegen de Grote Vier van onze poule. Letland bleek een maat te groot. Eén kans is dus weg, er volgen er nog drie." Te beginnen maandag tegen Rusland.



BELGIAN LIONS: Lecomte 3, Van Rossom 2, Hervelle 12, Mwema 7, Tabu 6, Serron 8, Salumu 4, Gillet 9, De Zeeuw 7, Tumba 0, Bako 6. © epa.