Nikiforov sneuvelt in kwartfinales, maar mag naar de herkansingen

2/09/17 - 13u36 Bron: Belga

Archieffoto. © photo_news.

WK Judo Toma Nikiforov is er op het WK judo in Boedapest in de categorie tot 100 kg niet in geslaagd de halve finales te bereiken. Nikiforov moest in kwartfinales zijn meerdere erkennen in de Nederlander Michael Korrel, die won met twee waza-ari's. Onze landgenoot mag wel naar de herkansingen.