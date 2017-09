Nikiforov sneuvelt in kwartfinales, maar mag naar de herkansingen tegen vice-olympisch kampioen

DMM

2/09/17 - 13u36 Bron: Belga

Archieffoto. © photo_news.

WK Judo Toma Nikiforov is er op het WK judo in Boedapest in de categorie tot 100 kg niet in geslaagd de halve finales te bereiken. Nikiforov moest in kwartfinales zijn meerdere erkennen in de Nederlander Michael Korrel, die won met twee waza-ari's. Onze landgenoot mag wel naar de herkansingen.

Eerder had Nikiforov gewonnen van achtereenvolgens de Roemeen Valentin Radu (met ippon), de Kazak Maksim Rakov (met waza-ari) en de Egyptenaar Ramadan Darwish (met ippon) verslagen. Nikiforov is de laatste Belg, die in actie komt in Boedapest.





Nikoforov (-100 kg) moet het in zijn herkansing op het WK judo opnemen tegen de vice-olympisch kampioen van Rio, de Azerbeidzjaan Elmar Gasimov. De Fransman Teddy Riner lijkt bij de +100 kg dan weer op weg naar een negende wereldtitel. Op weg naar mogelijk brons moet de 24-jarige Toma Nikiforov (IJF 17) dus voorbij de huidige nummer vijf van de wereld, Elmar Gasimov (26), die vorig jaar ook al de IJF Judo World Masters in het Mexicaanse Guadalajara op zijn naam zette.



Bij winst volgt de winnaar van de halve finale tussen de Georgiër Varlam Liparteliani (IJF 16) en de Azeri Elkhan Mammadov (IJF 3), die beiden een indrukwekkend palmares hebben opgebouwd. Liparteliani (28) werd al drie keer Europees kampioen. Mammadov is de regerend Europees kampioen en werd in 2013 in Rio wereldkampioen.



De Franse tweevoudig olympisch kampioen (Londen en Rio) en 8-voudig wereldkampioen Teddy Riner (28) won in Boedapest zijn vier kampen voor de halve finale andermaal allemaal met ippon. In die halve finale neemt hij het op tegen de Georgiër Guram Tushishvili (22), die eind april in Warschau Europees kampioen werd. Riner is in Boedapest trouwens nog de enige overblijvende regerend olympisch kampioen, die nog wereldkampioen kan worden.