Uitblinkende Meesseman wint met Washington Mystics na overtime van Seattle Storm

Bewerkt door: XC

2/09/17 - 10u03 Bron: Belga

Archieffoto. © ap.

Emma Meesseman heeft vrijdagavond met de Washington Mystics een 110-106-zege geboekt tegen Seattle Storm. Na de reguliere speeltijd was de stand 90-90 en moest er verlengd worden. Meesseman speelde een uitstekende partij en scoorde 27 punten.

Voor Meesseman is het haar tweede beste score ooit in de WNBA. Op 30 juli scoorde ze op bezoek bij Atlanta al eens dertig punten. Deze keer bleef het bij 27 punten in 37 minuten speeltijd (9/14 op 2 ptn, 2/3 op 3 ptn, 3/4 op vrijworpen). Ze nam acht rebounds en gaf vijf assists, tegenover twee persoonlijke fouten en twee keer balverlies. Sterspeelster Elena Delle Donne deed nog beter dan Meesseman met 37 punten (en 7 rebounds).



Washington Mystics, dat al geplaatst is voor de play-offs, staat momenteel vijfde. De eerste acht spelen de play-offs, maar de eerste vier hebben vrij in de eerste ronde. De play-offs starten op 7 september. De reguliere competitie wordt zondag afgesloten met een partij tegen leider Minnesota Lynx.