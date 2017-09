Deze Red Dragons kunnen straks geschiedenis schrijven en dit is totnogtoe hun mooiste ervaring in hun carrière

Bart Fieremans in Polen

De Red Dragons stappen vandaag om 20u30 als gladiatoren de volleybalarena in Krakau binnen: kunnen ze ook de gelouterde Russen een voetje lichten en de poort naar de finale en een zekere medaille openbeuken? Ziehier het Belgische collectief dat voor geschiedenis kan zorgen: veertien Red Dragons vertellen daarbij over hun vorige mooiste ervaring in hun carrière die ze op dit EK kunnen overtreffen.

Sam Deroo Leeftijd: 25 jaar ° Lengte 2m02 Club: Zaksa Kedzierzyn (Polen) Positie: Receptie-hoek



Mooiste ervaring:

"Mijn eerste titel in Polen in 2016 brak voor mij de ban als bewijs dat ik kan winnen. De finales liepen vrij makkelijk, we waren echt goed als team en als individu. Het betekende een mentale doorbraak dat ik vertrokken ben op topniveau."



François Lecat 24 jaar ° 2m00 Callipo Vibo Valentia (Ita) Receptie-hoek



"Mijn mooiste herinnering beleefde ik vorig seizoen met Verona in een kwartfinale op het veld van topclub Modena. Een speler viel geblesseerd met een knieprobleem uit, en ik was als invaller meteen bepalend met een ace, block en twee aanvallen."



Ruben Van Hirtum 27 jaar ° 1m94 Knack Roeselare (Bel) Receptie-hoek



"Ik ben trots dat ik met Roeselare vijf keer op rij landskampioen gespeeld heb. Dat is redelijk uniek in het Belgische volley, zeker met dezelfde kern. Vooral de titel waar we een 0-2-achterstand tegen Antwerpen ombuigen tot 3-2 stak er voor mij uit." Lees ook Voormalig bondscoach Red Dragons: "België leunt dichter en dichter aan bij Europese (en wereld)top"

Stijn D'Hulst 26 jaar ° 1m87 Düren (Dui) Spelverdeler



"Voor eigen land spelen is het speciaalst. Twee jaar geleden in de groep van de World League tegen Nederland viel Valkiers uit en speelde ik een berematch als invaller, het was de eerste keer dat ik een echte meerwaarde kon zijn voor de nationale ploeg."



Matthias Valkiers 27 jaar ° 1m94 PAOK Thessaloniki (Gri) Spelverdeler



"Voor mij was onze winst van de Euro League in 2013 een persoonlijke bekroning omdat ik uitgeroepen was tot beste setter. België bleef toen het hele parcours lang ongeslagen. Het was een belangrijke stap in de evolutie van de Red Dragons."



Simon Van de Voorde 27 jaar ° 2m08 Paykan Tehran (Ira) Middenblok



"Voor mij steekt het zilver met Trentino in de Final Four van de Champions League in 2016 er boven uit. Jammer van het pijnlijke einde, we hadden bijna een matchbal, maar verloren de vijfde set. Maar CL-zilver is enorm en ik heb toen goed gespeeld." Matthias Valkiers. © belga.

Arno Van De Velde 21 jaar ° 2m10 Knack Roeselare Middenblok



"Mijn strafste moment kies ik toch op dit EK, niet alleen mijn geslaagde invalbeurt tegen Nederland - dat ik niet had durven verwachten -, maar het totaalplaatje dat we zo ver raken is mooi. Dit staat hoger dan de twee bronzen medailles bij de juniors."



Pieter Verhees 27 jaar ° 2m05 Vibo Valentia (Ita) Middenblok



"Mijn winst in de beker met Modena in 2015 steekt er bovenuit. In de halve finale klopten we nipt Macerata met 3-2 en in de finale verlsoegen we Trentino. Heel de stad leefde mee, want voor Modena was een prijs al dertien jaar geleden."



Bram Van den Dries 28 jaar ° 2m08 OK Savings Bank (Z-Ko) Hoofdaanvaller



"Mijn laatste seizoen bij Toulouse gaf me enorme voldoening. Ik blik terug op een topjaar nadat ik uit blessure terugkwam en speelde in Frankrijk mijn eerste finale in een kampioenschap. We schakelden onderweg topfavoriet Tours uit." Pieter Verhees. © belga.

Gert Van Walle 30 jaar ° 1m97 Lindemans Aalst Hoofdaanvaller



"Als invaller bij topclub Macerata beleefde ik een hoogtepunt met de winst van de Europese Challenge Cup in 2011 tegen Izmir. De eerste aanvaller sloeg zijn enkel om, ik kwam in en hielp de zege halen. Mijn ploegmaats vonden me 'bravissimo'."



Kevin Klinkenberg 26 jaar ° 1m97 Powervolley Milaan (Ita) Receptie-hoek



"Memorabel waren mijn twee landstitels met Tours in 2014 en 2015. Een kampioenschap wonnen we in de finale met 3-2 tegen Paris. We hadden eerst enkele matchballen gered en maken het dan mooi af. Ik had zelf heel goed gespeeld."



Tomas Rousseaux 23 jaar ° 1m99 Olsztyn (Pol) Receptie-hoek



"De bronzen medaille op het Europees kampioenschap bij de juniors was een fantastische ervaring. We wonnen de kleine finale tegen Turkije, Italië won de grote finale. Hopelijk kunnen we nu ook een EK-medaille halen bij de profs." Tomas Rousseaux. © epa.