Voormalig bondscoach Red Dragons: "België leunt dichter en dichter aan bij Europese (en wereld)top"

EK Volleybal Vier jaar lang (tussen 2012 en 2016) stond hij aan het roer bij de Belgian Red Dragons. Dominique Baeyens is dan ook uitstekend geplaatst om de topprestaties van onze volleybalmannen op het EK in Polen te kaderen. "Dit is echt het moment om een medaille te behalen", klinkt het aan onze redactie. Wij schotelden de voorganger van bondscoach Vital Heynen vijf pertinente vragen voor.

Ben je verrast dat België nu in de halve finale staat? "Verrast niet", vertelt Baeyens. "Het parcours dat ze afgelegd hebben, is natuurlijk niet vanzelfsprekend te noemen. Maar zoals ze in sommige wedstrijden gespeeld hebben, vooral dan op het WK-kwalificatietoernooi in Kortrijk, besefte ik toch dat ze zo hoog mochten mikken. Ik denk ook dat Vital (Heynen, red.) het hier en daar wat voorspeld had. Dat er misschien wel een stunt zoals dit in zat. Natuurlijk was die overwinning tegen Frankrijk niet meteen gepland. Ik denk dat niemand dit vooraf had ingecalculeerd."



"Natuurlijk weet je dat de ploeg in een heel goed momentum zit en dan is alles mogelijk. Als je die wedstrijd van gisteren bekijkt, dan ben je duidelijk de dominante ploeg. Een ploeg ook waar alles draait en waarin alles lukt. Dat doet mij eerlijk gezegd een beetje denken aan het Slovenië van twee jaar geleden. Zij waren toen de verrassing van het toernooi en uiteindelijk sneuvelden ze pas in de finale." Lees ook België organiseert samen met Frankrijk, Nederland en Slovenië het EK volleybal 2019

Hoe verklaar je deze prestatie? "Dat heeft verschillende factoren. Er was een goede basis om op te bouwen. Ik heb dat ook bij mijn afscheid gezegd. Ik heb altijd gezegd: 'Je moet eens naar de gemiddelde leeftijd van onze kern kijken.' Al die spelers hebben nog een progressiemarge. Dus dat potentieel is er wel. Ik denk dat zo'n ploeg heel veel goede en sterke wedstrijden nodig heeft om uiteindelijk een stap hoger te kunnen zetten."



"De inbreng van Vital is ook een zeer goede zaak geweest. Dat heb ik vooraf ook gezegd, dat hij sowieso voor een meerwaarde zou zorgen. Zo'n nieuwe coach kan een nieuw elan en een nieuwe boost geven. Ook het feit dat zo'n ploeg verre van zijn limiet zit, valt op. Ik heb zo de indruk dat heel veel ploegen die op dit EK aan het werk zijn, toch allemaal wat worstelen met de opvolging van sommige spelbepalende figuren. Kijk maar naar Italië waar twee belangrijke figuren moesten afzeggen. Die puzzelstukjes vallen nu allemaal in elkaar en eerlijk gezegd is dit echt het moment om een medaille te halen. Een ploeg die op zo'n wolk leeft, is tot heel veel in staat. Het is dus echt het moment om geschiedenis te schrijven." © CEV.

Hoe hoog moeten we deze prestatie inschatten? "We moeten deze prestatie heel hoog inschatten. Het is eigen aan de Belgen, dat het een beetje gerelativeerd wordt. Dat de twee absolute topspelers van Italië er nu niet bij zijn, maakt natuurlijk wel een verschil uit. Daar moeten we nu ook niet onnozel over doen, dat is gewoon zo. Maar ik denk dat België echt dichter en dichter bij die absolute Europese top aanleunt. Dat team blijft stappen zetten en is nog ver van zijn limiet verwijderd. Dan denk ik dat er nog een mooie toekomst weggelegd is voor het Belgische volleybal."



"Hoe moeten we dat inschatten? Heel hoog, want in het volleybal is de Europese top de wereldtop. Punt gedaan. Buiten de Europese topploegen heb je nog Brazilië en de Verenigde Staten en dan zijn we bijna uitgepraat. Al de andere topploegen zitten in Europa. Dus als je daar bij de laatste vier eindigt en hopelijk nog iets beter, dan is dat echt wel een prestatie die heel hoog ingeschat mag worden." Ik denk dat België echt dichter en dichter bij die absolute Europese top aanleunt. Dat team blijft stappen zetten en is nog ver van zijn limiet verwijderd Voormalig bondscoach Dominique Baeyens

Wat is er mogelijk tegen Rusland? "Ik heb een wedstrijd van Rusland gezien. Dat is natuurlijk een machine die moeilijk te ontwrichten is. Het scoreverloop van hun wedstrijden zegt ook tamelijk veel. Als ik me niet vergis, hebben ze nog geen enkele set verloren op dit EK. Dat zijn allemaal statistische gegevens en als ik uit al mijn ervaring weet, dan is dat pure theorie. Op een terrein kan dat natuurlijk anders uitdraaien. Zo'n wedstrijd zoals tegen Italië zal het wel niet worden. Dat mag je vergeten. Dat is zelfs ondenkbaar. Bij Rusland zijn de sterspelers wel aanwezig."



"Het wordt dus echt bijzonder moeilijk. Niemand geeft België een kans. Elke gerespecteerde volleyballiefhebber zal zeggen: 'Nee, dat is te hoog gegrepen'. Daar liggen ook nog wat mogelijkheden. Als zo'n ploeg dan echt goed kan spelen - wat ze tegenwoordig ook aan het bewijzen zijn - en als ze ook nog eens ontspannen zijn, dan is er veel mogelijk. Het wordt een heel moeilijke opdracht, maar ik zou toch niet durven zeggen dat ze kansloos zijn." © CEV.