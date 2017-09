Belgian Lions openen EK met zege tegen Groot-Brittannië: "Vroeger zou er paniek geweest zijn"

XC/PL

1/09/17

Axel Hervelle in actie. © belga.

De Belgian Lions hebben op het EK hun openingsmatch tegen Groot-Brittannië gewonnen: 103-90. Beide ploegen hielden elkaar lange tijd in evenwicht, maar in de tweede helft maakten onze Belgische basketmannen het verschil. Uitblinkers waren Sam Van Rossom en Maxime De Zeeuw met respectievelijk 19 en 21 punten.

How about Mwema with the follow up jam!!! @JeanMarcMw #EuroBasket2017 ¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/RN4Z3InTqB

In een zeer karig gevulde arena startte België met Jonathan Tabu, Jean Salumu, Jean-Marc Mwema, Axel Hervelle en Kevin Tumba. De defensieve intensiteit ontbrak bij de Lions in de aanvangsfase. De Britten kwamen voor de rust vaak heel makkelijk tot scoren. Aan de overkant ondernam kapitein Jonathan Tabu de meeste shots, vaak met succes. Hij scoorde negen punten in het eerste kwart. Ook Kevin Tumba startte sterk en Maxime De Zeeuw viel goed in. 24-26 na kwart 1. Het tweede kwart werd gekenmerkt door een bommenregen bij de Belgen. Ze scoorden in de eerste vier minuten vier op vijf driepunters: twee stuks van Van Rossom, één van Gillet en één van De Zeeuw. Toch bleef Groot-Brittannië langszij dankzij een heel sterke Dan Clark. Hoe Salumu, De Zeeuw, Hervelle of Mwema ook op Clark verdedigden, een antwoord vonden ze niet. Bovendien scoorden Kieron Achara en Gabe Olaseni 22 punten zonder missen in de eerste helft. Lions schieten wakker na de pauze Na de pauze viel met amper twee punten in de eerste zes minuten de aanvalsmachine stil bij de Belgen en zo kon Groot-Brittannië acht punten uitlopen: 55-63. Maar toen vond Sam Van Rossom dat het welletjes was. Onder meer zijn acht punten leverden voor de Belgen een voorsprong van zes punten op bij het ingaan van het laatste kwart. De keuze van Casteels voor Van Rossom, Salumu, Serron, Gillet en De Zeeuw werkte. Van Rossom kreeg dan een korte adempauze, maar de Lions verslapten niet dankzij een efficiënte Maxime De Zeeuw, zowel offensief als defensief. België controleerde het tempo en kon de match uitspelen. Het was De Zeeuw die het 100ste punt scoorde. Eindstand was 103-90. Morgen spelen de Belgian Lions al hun volgende wedstrijd op het EK en die belooft moeilijker te worden. Tegenstander is dan immers Letland met NBA-ster Kristaps Porzingis. Die match begint opnieuw om 13u15 Belgische tijd.

De Belgian Lions zijn aan hun vierde EK op rij begonnen. Die ervaring leverde hen tegen Groot-Brittannië de zege op volgens kapitein Jonathan Tabu. "En die ervaring gaan we in de rest van het toernooi nog proberen uit te buiten", aldus Tabu. "Je zag tijdens de wedstrijd dat we onze ervaring hebben laten gelden. In het verleden zou er paniek geweest zijn omdat we scoorden en lieten scoren, omdat we niet goed genoeg waren in verdediging. Nu konden we dankzij onze ervaring voor een ommekeer zorgen. Dat laat zien hoe ervaren we zijn. En we gaan dat verder gebruiken."



Zaterdag staat er een veel sterkere tegenstander dan Groot-Brittannië tegenover de Lions: Letland, met NBA-sensatie Kristaps Porzingis. Maar Tabu brandt van ambitie. "We kunnen voor de verrassing zorgen, we hebben van niemand schrik. Om zomaar wat te figureren zijn we niet naar hier gekomen."