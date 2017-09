Lola Mansour uitgeschakeld op WK judo na misverstand met gong

DMM

WK Judo Lola Mansour werd in haar eerste kamp op het WK judo in Boedapest misleidt door de gong, die gebruikt wordt als signaal om de match op hold te zetten. Daardoor boodt ze geen weerstand meer toen haar Zweedse tegenstreefster Anna Bergholm (IJF 14) een aanval plaatste en kreeg ze dertig seconden voor tijd een verliezende waza-ari aangesmeerd.

De scheidsrechter deed dertig seconden voor het einde teken om de match op hold te zetten om Lola Mansour (IJF 42) een strafpunt toe te wijzen voor verdedigend judo. "Ik hoorde duidelijk de gong, die aankondigt dat we de kamp even moesten stop zetten", reageerde onze 23-jarige landgenote na afloop. "Ik verwachtte mij wel aan een strafpunt maar niet aan een waza-ari voor de Zweedse. Op het moment dat ik de gong hoorde, zette mijn tegenstreefster een aanval in. Door het geluid van de gong bood ik geen weerstand meer en liet ik mij volop mee draaien in de beweging van de aanval. De jury bekeek daarna de beelden en kende dan een waza-ari toe aan Bergholm".



"Ik ben echt gefrustreerd door deze beslissing", vervolgde Mansour. "Ik voelde mij echt in mijn sas vandaag maar door die waza-ari op dertig seconden voor het einde, kon ik mij niet verder bewijzen. Ik was mij in feite al aan het voorbereiden op de golden score en had het gevoel dat ik die winnend zou kunnen afsluiten. Echt frustrerend!"