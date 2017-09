Drie maanden geleden onder het mes, vandaag op het EK: zó raakte Van Rossom alsnog tijdig fit

Door: redactie

1/09/17 - 11u44

Drie maanden geleden moest Sam Van Rossom onder het mes voor een knieoperatie. Het EK basketbal kwam zo in gevaar, maar dankzij hard werken in de praktijk van Lieven Maesschalk, is de 31-jarige international tijdig hersteld om de Belgian Lions succesvol doorheen het Europees kampioenschap te leiden. Vandaag spelen onze Belgen de openingsmatch in Groep D om 13u15 tegen Groot-Brittannië.



Bekijk hieronder hoe Van Rossom aan zijn straffe comeback werkte.