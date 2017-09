McGregor geeft verklaring voor verlies en hint op rematch: "Mayweather heeft kwaliteiten als MMA'er"

DMM

Conor McGregor heeft in een lange post op Instagram finaal teruggeblikt op 'The Money Fight'. De 29-jarige Ier moest in de tiende ronde zijn meerdere erkennen in Floyd Mayweather, maar heeft daar nu een verklaring voor. Bovendien hoort een rematch voor McGregor tot de mogelijkheden.

© epa. © photo news. "Ik wil graag iedereen bedanken die mij in dit gevecht gesteund heeft. Mijn team, maar ook de fans die de trip over de Atlantische Oceaan hebben gemaakt om deze kamp te zien," steekt McGregor van wal.



De Ier zag ook een verklaring voor zijn verliespartij tegen de nog steeds ongeslagen Floyd Mayweather. Met iets meer voorbereidingstijd en andere accenten had het volgens McGregor ook anders gekund. "Ik had niet echt de motor om het twaalf ronden lang vol te houden tegen een solide bokser als Mayweather."



"Mits wat meer tijd en enkele lichte wijzigingen in mijn voorbereiding was dat wel mogelijk geweest. Nu hadden we tien weken de tijd om mij klaar te stomen voor een kamp van 12 ronden. Dat was ook het doel op training. 12 ronden, met elke week iets meer intensiteit."



