Valkiers ziet ook kansen tegen Rusland in halve finale: "Hopelijk stopt het hier niet"

Bart Fieremans

31/08/17 - 23u36

© afp.

EK Volleybal

© Vandenbroucke.

Matthias Valkiers, spelverdeler bij de Red Dragons, genoot na van de collectieve prachtprestatie tegen Italië: "Een 3-0 zege tegen een topland met deze cijfers is zeldzaam. We hebben heel weinig punten weggegeven. De eerste en derde set waren spannender, maar we hadden in de kleedkamer al gezegd: mochten we op 20-20 komen, maken we een goede kans, want dan zal Italië toch wat schrik krijgen."



Het demonstratievolley in de tweede set, die België met liefst 25-11 (!) won, vond Valkiers in één woord 'tof': "We legden toen heel veel servicedruk. Ik zag de Italianen wegkruipen. Het liep voor geen meter meer bij hen. Mentaal waren ze niet sterk genoeg om daarna terug te vechten. Ik hoorde zelfs hun coach zenuwachtig roepen."



Valkiers kijkt nu ook uit naar de primeur dat België voor het eerst in zijn historie een halve finale op een EK mag spelen: "We wilden niet verder kijken dan deze match tegen Italië, maar hopelijk stopt het hier niet. Zoals we nu spelen, maken we ook kans tegen Rusland. Zij spelen nog fysieker en hoger. Maar we hebben wapens, zoals onze goede floatservice, waarmee we hun spel kunnen ontregelen."