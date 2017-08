Red Dragons verpulveren Italië en staan in halve finale!

GVS

31/08/17 - 21u36

Onze Belgische volleybalmannen hebben alweer voor een stunt van formaat gezorgd. Op het EK in Polen haalden de Red Dragons het in de kwartfinales met sprekend gemak én in drie sets van Italië, het nummer 4 van de wereld: 25-21, 25-11 en 25-23. In de halve finale wacht Rusland, waarmee De Red Dragons hun beste prestatie ooit op een internationaal toernooi verwerven. Een knalprestatie, de medailles wenken.

We kregen een gelijkopgaande start in het Poolse Katowice, maar bij 16-16 in de eerste set plaatste België een eerste versnelling. De service kwam onder stoom, het block werd gewapend én er werden bitterweinig fouten gemaakt. Dat leverde vier setballen op waarbij de tweede de goede was. Een knappe smash van Bram Van Den Dries leidde de Red Dragons naar een 25-21 in de eerste set.



Waar beide ploegen elkaar in de eerste set in evenwicht hielden, zorgden onze Belgische volleybalheren in de tweede set meteen voor de kloof. De Italianen speelden te overhaast - "pazienza, pazienza" riep de Italiaanse coach meermaals, terwijl de troepen van Vital Heynen hun niveau van de stuntzege tegen Frankrijk terugvonden. Met zeven punten op een rij stoomden de Red Dragons naar een 16-7. Een demonstratie heet zoiets. Italië - nota bene de vice-olympisch kampioen - wist van geen hout pijlen te maken. Het meesterlijk tikje van Gert Van Walle waarmee de tweede set werd binnengehaald, sprak boekdelen. Dit België imponeerde: 25-11! Lees ook Red Dragons verzekerd van opvolging: zoon (4) van Matthijs Verhanneman doet het even goed als zijn papa © CEV.

Tien minuutjes pauze deed het spelbeeld niet veranderen. De Red Dragons kwamen met dezelfde flow uit de kleedkamers en liepen snel 6-3 uit. Maar dan sloop er wat nonchalance in het spel van onze landgenoten, wat de blauwhemden moed gaf. Italië wist de kloof te dichten, terwijl de nervositeit door enkele kort opeenvolgende video challenges punt per punt toenam. Het sein voor de Red Dragons op een nieuwe versnelling te plaatsen. 11-11 werd 16-14 en vervolgens 19-16. De puntenkloof bleef, tot bij 24-22 België twee matchballen kreeg. De eerste werd gered, maar de tweede was de goede: 25-23! De Red Dragons staan voor het eerst in de halve finale van een internationaal toernooi.