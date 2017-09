Lions beginnen om 13u15 aan hun EK: "Loodzware groep, zelfs Groot-Brittannië is geen gemakkelijke opdracht"

DMM

1/09/17 - 06u20 Bron: Belga

© belga.

EK Basketbal De Belgian Lions beginnen vandaag aan het Europees kampioenschap basketbal voor mannenteams in Istanboel. Ze spelen de openingsmatch in Groep D, om 13u15 Belgische tijd tegen Groot-Brittannië. Bij de Belgen is iedereen paraat.

© belga. "Aan een EK begint iedereen met enorm veel motivatie, wij ook. Ik verwacht zeker geen gemakkelijke wedstrijd", zei Sam Van Rossom. Ook bondscoach Eddy Casteels liet eerder al optekenen dat er geen zwakke ploegen zijn op een EK.



Op papier is Groot-Brittannië het zwakke broertje van de zogenoemde 'Groep des doods' met voor de rest aartsmoeilijke tegenstanders Letland met NBA-ster Porzingis, Rusland, ook met een NBA-reus Mozgov, Turkije voor eigen publiek en olympisch vicekampioen Servië. Enkele Britten komen uit in de eigen laag aangeschreven competitie, in de Franse derde klasse of Spaanse tweede klasse. Toch zijn er drie jongens die volgend jaar in de sterkste Europese competitie, de Liga Endesa, zullen spelen: Gabi Olaseni bij Fuenlabrada, Jules Dang Akodo bij nieuwkomer Burgos en Dan Clark bij Murcia. Die laatste wordt dus volgend seizoen ploegmaat van Belgian Lion Kevin Tumba.



In de aanloop naar het EK speelde Groot-Brittannië acht voorbereidingswedstrijden, het won er drie. Tegen Griekenland werd twee keer verloren, maar in Londen was het verlies nipt (vier punten verschil). Dat is geen slecht resultaat, want op dit EK won Griekenland zijn eerste match heel overtuigend van IJsland met 61-90.



In 2013 op het EK in Slovenië stonden België en Groot-Brittannië al eens tegenover elkaar. Toen won België met 76-71. Lees ook Moeilijk EK op komst voor ervaren Belgian Lions

Belgian Lions kunnen voor eigen volk geen tweede keer stunten tegen Spanje