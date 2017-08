Lions-speerpunt Van Rossom is klaar voor EK basketbal: "Ik zit dicht tegen mijn maximum aan"

DMM

EK Basketbal Sam Van Rossom is klaar voor het EK in Istanboel, dat morgen begint. Na een knieoperatie eind mei, werkte hij volgens bondscoach Eddy Casteels "als een slaaf" aan zijn comeback. Hij is nu helemaal in orde.

De Belgische basketters verblijven sinds dinsdag in het Turkse Istanboel. Ze zijn gelogeerd in een hotel op minder dan drie kilometer van de Fenerbahçe Arena. In die zaal met een capaciteit van bijna 11.000 supporters nemen ze het vrijdagnamiddag op de eerste speeldag in groep D op tegen Groot-Brittannië, op papier de zwakste ploeg uit de poule.



Sam Van Rossom is naast Axel Hervelle en Jonathan Tabu een van de leiders van de Belgian Lions. De 31-jarige basketter neemt in Istanboel voor de vierde keer deel aan een Europees kampioenschap en weet wat er kan gebeuren tijdens zo'n eerste wedstrijd. "De opener op een EK is nooit eenvoudig. Iedereen begint met enorm veel motivatie, wij ook. Ik verwacht zeker geen gemakkelijke wedstrijd, maar het is echt een wedstrijd die we moeten winnen. Die druk is er voor ons, maar ook voor Groot-Brittannië."



De Belgen gaan er dus vol voor en ook Van Rossom zal zich volledig kunnen geven. "Ik ben fysiek 100 procent in orde. Mijn knie is helemaal in orde. Wel heb ik maar tweeënhalve week getraind. Dat wil zeggen dat ik niet aan 120 procent van mijn kunnen zit, maar ik zit toch dicht tegen mijn maximum aan", vertelde Sam Van Rossom vandaag net na de laatste training in de Fenerbahçe Arena.