Italië beducht voor Red Dragons: "Moeten voorbereid zijn dat één punt het verschil kan maken"

Door: Bart Fieremans in Polen

31/08/17 - 13u42

Matteo Piano haalt uit in de groepswedstrijd tegen Slovakije. © epa.

Italië vindt zichzelf geen favoriet in de kwartfinale van het EK volleybal, vanavond tegen de Red Dragons. "België is een heel goede ploeg en heeft een glorieuze zomer achter de rug", zegt Matteo Piano, middenman bij de 'azzurri'. "Maar wij groeien elke dag. We verwachten ons aan een lange en spannende match."

In het laatste onderlinge duel in de World League in juni won België nog het pleit tegen Italië met 3-1. Maar Piano schat het huidige Italië nu sterker in.



"Toen was België beter. Maar op dit EK groeit Italië elke dag. We amuseren ons en voelen dat de natie achter ons staat. Als we met dezelfde concentratie en energie spelen als tegen Turkije (Italië won woensdag de play-offmatch voor de kwartfinale met 3-0, red.) maken we een grote kans. We moeten voorbereid zijn dat één punt tegen België het verschil kan maken. We hebben een sterke muur, maar ook België verdedigt goed. Onze aanval kan het verschil maken. Als België een set beter is, moeten we dat ook aanvaarden en rustig blijven. Het komt erop neer de match te winnen."



Sterspeler

Italië speelde vorige zomer op de Olympische Spelen in Rio nog de finale, maar verloor die tegen Brazilië. Drie sterkhouders van toen bij Italië ontbreken nu evenwel, vooral het gemis van sterspeler Ivan Zaytsev houdt een duidelijk kwaliteitsverlies in. Piano schudt zijn brede schouders. "Heel de wereld leeft graag in het verleden, maar wij kijken naar het nu. Ik hou van het Italië van vorig jaar, maar ik hou ook van het huidige Italië dit jaar. Als België ermee in zijn hoofd zit dat we zonder Zaytsev spelen, dan is dat beter voor ons. Wij hebben ook nu een sterke ploeg."



Verhees fit?

Voor de basisploeg van België vanavond is het nog afwachten of Pieter Verhees fit raakt. Hij kon vanmiddag niet meetrainen met de Red Dragons. De Belgische trainersstaf is hoopvol, maar de beslissing valt pas net voor de wedstrijd. Ze wacht de opwarming van Verhees af of hij al dan niet kan meedoen. De Red Dragons mogen zich ook aan een geweldige ambiance verwachten in de Spodek-hal in Katowice. De kwartfinale tegen Italië zou met 10.000 toeschouwers uitverkocht zijn.