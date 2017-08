Joachim Bottieau verliest op WK judo van Italiaan die hem ook op Spelen wipte

Door: redactie

Joachim Bottieau (IJF 36) heeft zich op het WK judo in de Hongaarse hoofdstad Boedapest niet kunnen plaatsen voor de achtste finales in de klasse tot 81 kg. In de derde ronde verloor hij van de Italiaan Matteo Marconcini (IJF 61) met ippon. Die had hem ook verslagen op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

In augustus 2016 verloor Bottieau op de Spelen van Marconcini op strafpunten in de golden score van de zestiende finales. Vandaag in Boedapest kon hij zich in de golden score drie keer op rij uit een houdgreep van de Italiaan draaien, maar de vierde werd hem fataal omdat Marconcini de arm van onze langenoot uit de kom dreigde te wringen.



"Het is duidelijk dat de Italiaan veel sterker is geworden", reageerde Joachim Bottieau een tijdje later in de opwarmingszaal toen hij bekomen was van zijn nederlaag. "Niet alleen heeft hij veel aan kracht gewonnen maar ook mentaal is hij veel sterker geworden. Op de Olympische Spelen was hij nog de verrassing, hier in Boedapest is hij een wereldtopper die klasse uitstraalt."



"Als ik op mijn kamp terugblik, moet ik eerlijk toegegeven dat ik hem geen enkele keer echt in gevaar heb kunnen brengen tijdens de reglementaire vier minuten", vervolgde Bottieau. "Ik had er nochtans in de voorbereiding veel aandacht aan besteed om hem zoveel mogelijk langs links in de problemen te kunnen brengen. Op de Spelen had ik immers vastgesteld dat dat zijn zwakke kant was. Maar vandaag was daar niets van te merken. Uiteraard is het heel ontgoochelend om vast te stellen dat het punt waar je het meeste op hebt gewerkt, totaal geen effect had."



Voor het najaar heeft Bottieau nog geen plannen. "Ik heb heel mijn seizoen afgestemd op dit WK. Nu moet ik eerst alles nog eens op een rijtje zetten maar ik wil zeker mijn carrière nog eens herlanceren. Maar hoe of wanneer dat gaat gebeuren, moet ik nog eens met mijn entourage bespreken."



De 28-jarige Bottieau was de enige Belg die donderdag op de tatami verscheen in Boedapest. Vrijdag komen Roxane Taeymans en Lola Mansour allebei in actie bij de -70 kg.