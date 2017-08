Joachim Bottieau neemt eerste horde op WK judo

Bewerkt door: PL

31/08/17 - 11u47 Bron: Belga

© photo_news.

Joachim Bottieau (IJF 36) is goed begonnen aan het WK judo in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. In de klasse tot 81 kg won hij zijn openingskamp in groep D tegen de Australiër Anthony Kouros (IJF 33) met een waza-ari (tegen twee bestraffingen).