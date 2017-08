Kolos van een MMA-vechter toont dat hij ook groot hart heeft: 'The Beast' helpt actief slachtoffers van Harvey

Derrick Lewis, die zelf van Houston is, reikt slachtoffers een helpende hand toe. © rv.

Derrick Lewis is het nummer zes der zwaargewichten op de ranking van het UFC (Ultimate Fighting Championship, de Champions League van het MMA). Maar na wat de kolos uit Cypress, Texas, al gedaan heeft voor de slachtoffers van orkaan Harvey in Houston, is hij in de ogen van velen het absolute nummer één. In tegenstelling tot vele andere sportlui en celebs schenkt of haalt 'The Beast' geen geld op, maar gaat hij actief de mensen in nood een helpende hand toesteken. En dat mag gerust letterlijk genomen worden.

Lewis voelt zich niet te beroerd om zich te begeven in het ijskoude water, soms met zwermen mieren in. "Ik kijk gewoon rond om te zien waar en wie ik kan helpen", zegt Lewis aan entertainmentwebsite TMZ. "Op mijn Facebook zet ik ook waar ik ben - als er dan mensen antwoorden om hen te komen helpen, trek ik er zo snel mogelijk naartoe. Het doet er niet toe waar ze zitten of hoe koud het water is."