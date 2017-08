Wereldkampioen 800 meter is slachtoffer van gewelddadige aanval: seizoen voorbij

Bewerkt door: XC

30/08/17 - 22u53 Bron: Belga

Pierre-Ambroise Bosse, de Franse wereldkampioen op de 800 meter atletiek, heeft aangekondigd dat hij een punt achter zijn seizoen zet. Bosse verklaarde op zijn Facebookpagina dat hij afgelopen weekend door drie mannen aangevallen werd, met enkele breuken in zijn gezicht tot gevolg.

Bosse liet ook nog weten dat hij verschillende dagen werkonbekwaam verklaard werd en dat er een onderzoek aan de gang is. Hij komt dit seizoen dan ook niet meer in actie op de atletiekpiste.



De 25-jarige Fransman liep eerder deze maand naar de wereldtitel op de 800 meter op het WK atletiek in Londen. Voor Bosse was het de eerste titel op een groot kampioenschap.