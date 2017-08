Red Dragons treffen Italië in kwartfinales EK

Bewerkt door: XC

30/08/17 - 21u23 Bron: Belga

Bondscoach Vital Heynen. © afp.

De Belgische volleybalmannen (FIVB 15) kennen hun tegenstander voor de kwartfinales van het EK. De Red Dragons nemen het donderdagavond (20u30) in het Poolse Katowice op tegen Italië (FIVB 4). De Italianen wonnen vandaag hun barrageduel tegen Turkije (FIVB 37) met 3-0 (25-16, 25-17, 31-29).

De Red Dragons eindigden als leider in groep D en plaatsten zich zo rechtstreeks voor de kwartfinales. Na een 3-2-overwinning tegen titelverdediger Frankrijk (FIVB 9), won België zowel tegen Turkije als Nederland (FIVB 25) met 3-0.



Pieter Verhees begint volgende maand aan zijn zesde seizoen in de Italiaanse competitie. Beter dan wie ook kent hij de Belgische tegenstander van morgenavond op het EK. "Met drie spelers was ik vorig seizoen ploegmaat bij Monza en met receptie-hoek Antonov speel ik komend seizoen bij Vibo Valentia samen. En tegen al de anderen heb ik al wel eens ooit gespeeld", weet de 27-jarige Limburger.



Verhees is nog twijfelachtig voor de confrontatie met Italië, want hij viel in de groepswedstrijd tegen Nederland uit met een enkelblessure. "Ik kwam inderdaad slecht neer en daardoor is mijn enkel geraakt. In het vorige seizoen geraakte ik nooit geblesseerd en uitgerekend nu wel, op een moment dat ik volop aan het groeien was in het toernooi. De kinesisten doen hier alles wat mogelijk is om me weer fit te krijgen, maar dat is geen garantie dat ik morgen al opnieuw kan spelen. Tja, een blessure komt altijd ongelegen."



In de laatste wedstrijd om de World League halfweg juni in Antwerpen wonnen de Red Dragons met 3-1 van Italië, met nota bene een 25-15 setstand in de laatste set. Is er volgens Pieter iets veranderd aan die Italiaanse ploeg? "Ik zie maar één wijziging en dat is de komst van Filippo Lanza, een stevige receptie-hoekspeler. Ik weet niet wat er in de World League haperde aan die Italiaanse ploeg. Natuurlijk hadden ze Zaitsev en Juantorena niet in de ploeg en dus moeten ook hier enkele jongeren, die ervaring missen, de klus klaren. Afwachten wat dat geeft, want die twee spelers zijn natuurlijk doorslaggevende figuren. Het is ook zo dat de Italianen, na de afgang en de laatste plaats in de World League, hier iets moeten bewijzen of ze krijgen voor weken de Italiaanse pers over zich heen. Geen halve finales halen, is voor hen een blamage. Zij moeten hier hun status bevestigen dat ze bij de beste vier landen van Europa behoren."