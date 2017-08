Oproep van Brecel: "Maak veel lawaai in Lommel"

Kjell Doms

30/08/17

Luca Brecel is terug in België, heel even dan toch. Want veel tijd om écht te genieten van zijn zege - en de cheque van 165.000 euro - in de China Championship vorige week is er niet. De komende weken speelt hij een toernooi in India en één in China. Het toernooi in Thailand moet hij laten schieten door visumproblemen. "Dat is geen ramp, want dan kan ik nog wat bekomen van die fantastische", zei Brecel op een persconferentie in Lommel.