Wereldkampioene boksen sterft op 26-jarige leeftijd na training

Door: Mike De Beck

30/08/17 - 15u26 Bron: Le Monde

Droevig nieuws uit de bokswereld. Angélique Duchemin kwam te overlijden na een training bij haar club Boxing Club de Thuir in de Franse Pyrénées-Orientales. De klap kwam gisteren als een donderslag bij heldere hemel.

Duchemin is geen onbekende in de bokswereld, want ze pakte al twee keer de titel van Franse kampioene, kroonde zich tot Europees kampioene en zelfs tot wereldkampioene bij de vedergewichten. Gisteren kwam er abrupt een einde aan haar verhaal.



De boksster stuikte in elkaar op training en kreeg nog wel een hartmassage voordat ze naar het ziekenhuis in Perpignan werd afgevoerd. Gisterenochtend bezweek ze in het ziekenhuis nadat er een longembolie bij haar werd vastgesteld.