Mo Farah mikt in Great North Run op vierde zege op rij

30/08/17 - 14u58 Bron: Belga

© photo news.

Mo Farah heeft via Twitter bekendgemaakt dat hij zal aantreden in de Great North Run, een halve marathon op 10 september in en rond het Engelse Newcastle. De 34-jarige Brit wil de wedstrijd voor de vierde opeenvolgende keer op zijn naam schrijven.

"De Great North Run één keer op mijn naam zetten was één van mijn grootste ambities", zegt Farah op de site van de organisatie. "De race dus vier keer na elkaar winnen zou ongelooflijk zijn."



Farah, op het afgelopen WK in Londen nog goed voor goud op de 10.000 meter, maakte eerder bekend afscheid te nemen van de piste. Vorige donderdag liep hij zijn laatste pistewedstrijd in Zürich in de finale van de Diamond League. De Brit pakte de zege op de 5.000 meter.



Farah zal zich in de toekomst meer toeleggen op langere afstanden zoals de marathon. In de Great North Run is de Brit evenwel niet aan zijn proefstuk toe. Hij nam al viermaal aan de halve marathon deel en won drie keer (2014, 2015 en 2016). Enkel bij zijn debuut in 2013 strandde Farah op de tweede plek achter de Ethiopiër Kenenisa Bekele.