Dirk Van Tichelt sneuvelt in achtste finale op WK judo

30/08/17 - 13u44 Bron: Belga

© photo news.

Dirk Van Tichelt is uitgeschakeld op het WK judo in het Hongaarse Boedapest. De 'Beer van Brecht' verloor in de achtste finale van Odbayar Gandbaatar uit Mongolië.