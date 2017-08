Bewerkt door Glenn Van Snick

30/08/17 - 12u44 Bron: Belga

© photo news.

Dirk Van Tichelt heeft zich vandaag op de wereldkampioenschappen judo in het Hongaarse Boedapest geplaatst voor de derde ronde in de categorie tot 73 kilogram. De 'Beer van Brecht' rekende in de tweede ronde af met Keisei Nakano uit de Filipijnen.