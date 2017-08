Phelps door het dolle heen: "Nummer twee is op weg!"

YP

30/08/17 - 11u41 Bron: ANP

Number 2 on the way!!!! So excited!! Wonder if it's a boy or a girl?? 68.1k Likes, 843 Comments - Michael Phelps (@m_phelps00) on Instagram: "Number 2 on the way!!!! So excited!! Wonder if it's a boy or a girl??"

Michael Phelps heeft goed nieuws. De veelvoudig olympisch kampioen zwemmen wordt opnieuw vader. "Nummer twee is op weg!", schrijft de 32-jarige Amerikaan op Instagram. "Ik ben zo blij! En ook zo benieuwd of het een jongen of meisje wordt."