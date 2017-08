Controversiële studie verschijnt na zes jaar: "Helft van atleten gebruikt doping"

Redactie

Doping Met zes jaar vertraging is een controversiële studie over dopinggebruik in het atletiek op de wereld losgelaten. Anonieme enquêtes op grote kampioenschappen in 2011 geven de indruk dat er nog veel meer doping wordt gebruikt dan aangenomen.

In de studie geeft zowat de helft van de atleten dopinggebruik in het voorbije jaar toe. Op basis van bloed- en urinetesten gaat het wereldantidopingagentschap WADA uit van slechts 1 à 2 procent dopinggebruikers per jaar. Op basis van het biologisch paspoort werd dat opgetrokken tot 14 procent.



De 'nieuwe' studie werd besteld door het WADA, en de eerste resultaten werden in 2013 al gelekt aan The New York Times. In het Verenigd Koninkrijk kregen parlementairen de studie in handen. Waarom kreeg niet iedereen ze te zien? Volgens Sebastian Coe, voorzitter van de internationale atletiekbond IAAF, waren er heel wat vraagtekens bij de gebruikte methodologie.



Daarop stelde Rolf Ulrich, die de studie uitvoerde, dat het IAAF de publicatie tegenhield, in een poging het dopinggebruik onder de mat te vegen.



Na zes jaar getouwtrek is de studie nu toch gepubliceerd, en blijkt dat de sporters zijn bevraagd op het WK atletiek in Zuid-Korea (1.203 atleten) en de Pan-Arabische Spelen in Qatar (965 atleten), allebei in 2011. Op het WK gaf 43 procent toe doping te hebben gebruikt in het voorbije jaar, op de Pan-Arabische Spelen liep dat op tot 57 procent. De standaard dopingtesten van het WADA leverden respectievelijk 0,5 en 4 procent positieve gevallen op, maar dan ging het enkel over de kampioenschappen zelf.