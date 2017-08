Japan scoort vier op vier en kaapt (voorlopig) alle gouden medailles weg op WK judo

DMM

Ook op de tweede dag van de wereldkampioenschappen judo in het Hongaarse Boedapest ging al het goud naar de Japanners. Daar zorgden Hifumi Abe (-66 kg) en Ai Shishime (-52 kg) voor.

De 20-jarige Abe (IJF-4) nam in de finale met ippon de maat van de tien jaar oudere Rus Mikhael Puliaev (IJF-25). Het leverde Japan meteen een vier op vier op. Aan het talent van Hifumi Abe (IJF-4) twijfelde niemand meer, nadat hij vorig jaar de jongste grandslamwinnaar in de geschiedenis werd. De manier waarop hij Puliaev na tweeënhalve minuut met een perfect uitgevoerde heupworp plat op de rug smeet, onderlijnde nogmaals zijn uitzonderlijke klasse. Met een gelukzalige jongenslach genoot hij een kwartier later op het huldigingspodium van zijn eerste wereldtitel bij de senioren. Puliaev moest zich voor de derde keer op rij met zilver verzoenen. De Georgiër Vazha Margvelashvili (IJF-11) en de Israëliër Tal Flicker (IJF-1) mochten voor brons het podium op.



De 23-jarige Ai Shishime (IJF-5) versloeg in de halve finales de Kosovaarse titelverdedigster en olympische kampioene Majlinda Kelmendi (IJF-1) en nam vervolgens in de finale met ippon de maat van haar landgenote Natsumi Tsunoda (IJF 16).



Kelmendi, die pas na liefst 5,5 minuten extra tijd met waza-ari het onderspit moest delven voor Shishime, greep ook nog naast brons. Dat na een nederlaag tegen de Braziliaanse Erika Miranda (IJF-2). De andere bronzen medaille was voor de Russische Natalia Kuziutina (IJF-10).