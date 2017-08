Van Snick overleeft derde ronde niet op WK judo, Van Gansbeke verliest in achtste finales

Door: redactie

Charline Van Snick (-52 kg) heeft vandaag haar derde ronde op het WK judo in Boedapest verloren. Van Snick (IJF 22) moest de duimen leggen tegen de Israëlische Gili Cohen, nummer drie van de wereld. Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) stootte wel door naar de achtste finales, maar daarin was Baul An (IJF 2) net een maatje te groot.

Het is bijzonder hard om zo uit het toernooi te vliegen. Ik kan dit maar moeilijk accepteren. Charline Van Snick Na vrij te zijn geweest in de eerste ronde, had Van Snick in haar eerste partij (in de tweede ronde) de maat genomen van thuisjudoka Reka Pupp (IJF 11) met ippon. In de derde ronde viel het doek echter voor de Luikse na een nederlaag tegen Cohen, met een waza-ari.



Charline Van Snick toonde zich zwaar ontgoocheld na haar uitschakeling in de achtste finales van het WK judo in Boedapest. Ze was vooral ontstemd over de manier waarop ze tijdens de golden score van de kamp tegen de Israëlische Gili Cohen de verliezende waza-ari tegen kreeg. De ontgoocheling viel vooral zwaar omdat ze een prima voorbereiding achter de rug had. "Mijn staf heeft er werkelijk alles aan gedaan om mij op zijn best aan de start van dit WK te brengen", reageerde ze met bijna tranen in de ogen in de mixed zone van de Laszlo Papp Arena van Boedapest. "Ik had dan ook een heel goed gevoel tijdens de kampen vandaag; veel beter dan op het EK in Warschau. Ook in het gevecht tegen Cohen kwam ik nooit in de problemen."



Vooral de arbitrage tijdens de wedstrijd tegen Cohen lag haar zwaar op de maag. "Cohen heeft amper aangevallen en toch kreeg ik al vroeg in de wedstrijd een strafpunt tegen. En toen ik uiteindelijk in de golden score een waza-ari tegen kreeg, had ik ook niet het gevoel dat de Israëlische een aanval had ingezet. Maar ik moet wellicht de beelden nog eens goed bekijken om de juiste conclusies te kunnen trekken. In ieder geval is het bijzonder hard om zo uit het toernooi te vliegen. Ik kan dit maar moeilijk accepteren."



Charline Van Snick wordt aanstaande zaterdag 27 jaar. "Ik heb nog geen verdere planning in mijn hoofd maar misschien moet ik eerst mijn verjaardag maar eens goed vieren om deze ontgoocheling te kunnen doorspoelen."

Ook einde verhaal voor Van Gansbeke Ook Kenneth Van Gansbeke (IJF 41) won zijn eerste partij in Boedapest. Van Gansbeke (-66 kg), net als Van Snick vrij in de eerste ronde, klopte in de tweede ronde de Sloveen Andraz Jereb (IJF 20) met ippon in extra tijd, vooraleer in de derde ronde Nourilayev te verslaan met een armklem. In zijn achtste finale wachtte Van Gansbeke een erg zware dobber met de Zuid-Koreaanse nummer twee van de wereld, Baul An.



In die wedstrijd slaagde de Belgische judako er niet in zich te plaatsen voor de kwartfinales van het WK. Van Gansbeke verloor met een waza-ari in extra tijd van de Zuid-Koreaan Baul An.