Van Snick overleeft derde ronde niet op WK judo, Van Gansbeke gaat door naar achtste finales

29/08/17 - 13u31 Bron: Belga

Charline Van Snick (-52 kg) heeft vandaag haar derde ronde op het WK judo in Boedapest verloren. Van Snick (IJF 22) moest de duimen leggen tegen de Israëlische Gili Cohen, nummer drie van de wereld. Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) stootte wel door naar de achtste finales. Van Gansbeke vloerde de Oezbeek Sardor Nourilayev (IJF 56).

Na vrij te zijn geweest in de eerste ronde, had Van Snick in haar eerste partij (in de tweede ronde) de maat genomen van thuisjudoka Reka Pupp (IJF 11) met ippon. In de derde ronde viel het doek echter voor de Luikse na een nederlaag tegen Cohen, met een waza-ari.



Ook Kenneth Van Gansbeke (IJF 41) won zijn eerste partij in Boedapest. Van Gansbeke (-66 kg), net als Van Snick vrij in de eerste ronde, klopte in de tweede ronde de Sloveen Andraz Jereb (IJF 20) met ippon in extra tijd, vooraleer in de derde ronde Nourilayev te verslaan met een armklem. In zijn achtste finale wacht Van Gansbeke een erg zware dobber met de Zuid-Koreaanse nummer twee van de wereld, Baul An.