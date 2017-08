Vorig jaar nog aan de slag op Spelen in Rio, gisteren dood teruggevonden in zwembad

YP

David Torrence, een Amerikaan die zich in 2016 liet naturaliseren tot Peruviaan, is gisterochtend dood teruggevonden in eeen zwembad aan zijn appartement in Scottsdale (Arizona). Torrence werd slechts 31 jaar. Het is de lokale politie die zijn dood bekendmaakt. Langeafstandsloper Torrence werd vorig jaar op de Spelen in Rio vijftiende op de 5.000m.