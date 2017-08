Moeilijk EK op komst voor ervaren Belgian Lions

YP

Vandaag reist de Belgische nationale basketbalploeg af naar het Turkse Istanboel, waar het vrijdag aan het Europees kampioenschap begint. Het wordt geen makkelijk toernooi voor de Lions, die in een zeer zware groep zitten.

Het is al de vierde opeenvolgende keer dat België deelneemt aan een EK, daarvoor was er een lange periode waarin de Lions er nooit in slaagden zich te kwalificeren (1995-2009). Nu kwam de kwalificatie er makkelijk. In een zwakke poule was België dominant en eindigde eerste voor IJsland, Cyprus en Zwitserland. Ook de voorbereiding was relatief goed. België maakte het zich niet makkelijk en speelde oefenpartijen tegen grote basketlanden. Verliespartijen waren er tegen Frankrijk, Tunesië en Montenegro. Van Italië en Duitsland werd er wel gewonnen. De Belgian Lions speelden ook twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Europees kampioen Spanje. In Tenerife pakten de mannen van coach Eddy Casteels uit met een stuntoverwinning. Woensdag in Vorst Nationaal won Spanje met 72-88. Het EK wordt gespeeld met 24 ploegen onderverdeeld in vier groepen van zes landen. De eerste vier van elke groep plaatsen zich voor de achtste finale. Elke groepsfase wordt in een andere stad gespeeld: Tel Aviv, Helsinki, het Roemeense Cluj en Istanboel. Na de groepsfase vinden alle resterende matchen, van de achtste finales tot en met de finale, in Istanboel plaats. België komt uit in de loodzware groep D, met wedstrijden tegen Groot-Brittannië (1 september), Letland (2 september), Rusland (4 september), Turkije (5 september) en Servië (6 september).

"Elke tegenstander is haalbaar"

De Belgische nationale basketbalploeg stapt dinsdag met ambitie op het vliegtuig naar het Europees Kampioenschap in Turkije. Ook al oogt de poule loodzwaar, bondscoach Eddy Casteels ziet in elke tegenstander een haalbare kaart. België treft in de groepsfase sterke teams met een resem NBA- en Euroleaguesterren. Groot-Brittannië, Letland, Rusland, Turkije en Servië zijn de tegenstanders van de Lions in de groepsfase. "Elk team is haalbaar, we deinzen voor niemand terug", zo zei de bondscoach voor aanvang van één van de laatste trainingen op Belgische bodem. Zelfs winnen tegen olympisch vicekampioen Servië behoort dus tot de mogelijkheden volgens de man die al sinds 2005 aan het roer staat van de Lions. "We moeten in zulke overwinningen geloven, anders blijven we beter thuis. In 2013 in Slovenië kwamen we heel dicht bij een overwinning tegen de Serviërs", herinnerde Eddy Casteels zich, "we waren toen heel competitief tot in de laatste minuut". "De periode is voorbij dat België blij is om erbij te zijn. Na vier deelnames zijn we een gevestigde waarde en we gaan nu voor resultaat, dat wil zeggen beter doen dan de vorige keer." In 2015 sneuvelde België in de achtste finale tegen Griekenland.



Eddy Casteels: "Daarnaast is er nog de ambitie, en dat is eigenlijk de belangrijkste, om de jongeren te integreren." Voor Manu Lecomte (22 jaar), Ismaël Bako (21 jaar) en Vincent Kesteloot (22 jaar) is dit hun eerste EK. Het is aan de ervaren garde om die youngsters zoveel mogelijk mentale steun te geven, vindt Belgisch topscorer op het vorige EK, Sam Van Rossom. "Wij, de meer ervaren spelers, zoals Axel Hervelle, Jonathan Tabu, Maxime De Zeeuw, Pierre-Antoine Gillet en ikzelf moeten die jongeren meeslepen. Wij hebben al twee of drie EK's achter de rug. We weten waarover het gaat en we hebben de taak de jonge twintigers te helpen en bij te sturen waar nodig."



België moet het in Istanbul zonder de genaturaliseerde Amerikaan Matt Lojeski doen. Hij geraakte niet speelklaar. "Hij was zeer gemotiveerd", zo legde de bondscoach uit, "maar hij heeft ons zelf moeten melden na zijn eerste training bij zijn nieuwe ploeg Panathinaikos dat hij die training heeft moeten staken. Toen werd het duidelijk dat het niet meer mogelijk was. Hem vlak voor het tornooi laten instappen zou niet correct geweest zijn tegenover hemzelf en tegenover de rest van de groep."



De enige speler die op Euroleagueniveau speelt, is er dus niet bij, terwijl er bij de tegenstanders niet alleen Euroleague- maar ook NBA-kleppers rondlopen. Dé sensatie in de groep van de Belgen wordt waarschijnlijk Kristaps Porzingis van Letland. De 2m21 lange speler van de New York Knicks wordt een harde noot om te kraken. De Belgen treffen hem zaterdag. De openingsmatch voor de Lions is een dag eerder tegen Groot-Brittannië.