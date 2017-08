Japan start met tweemaal goud op WK judo, Van Snick en Van Gansbeke morgen aan zet

Bewerkt door Glenn Van Snick

De 22-jarige Funa Tonaki (-48 kg) en de twee jaar oudere Naohisa Takato (-60 kg) bezorgden Japan vandaag twee gouden medailles op de openingsdag van het wereldkampioenschap judo in Boedapest. Charline Van Snick (-52 kg) en Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) openen dinsdag het WK voor België.

De Japanse nummer twee Funa Tonaki (IJF-13) bezorgde Japan het eerste WK goud door in de finale de Mongoolse Urantsetseg Munkhbat (IJF-2) met waza-ari te verslaan. Het was meteen haar eerste WK-medaille. In de halve finale had ze de huidige nummer een, Otgontsetseg Galbadrakh uit Kazachtan, met dezelfde score naar de kamp voor brons verwezen. Haar landgenote Ami Kondo (IJF-3) moest in dezelfde gewichtsklasse opnieuw vrede nemen met een derde plaats, die ze ook al behaalde op het WK 2015 in Astana en op de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. In 2014 werd zij op 19-jarige leeftijd in het Russische Chelyabinsk wel al eens wereldkampioene.



In de klasse tot 60 kilogram won Naoshi Takato (IJF-2) in de finale van de Azeri Orkhan Safarov (IJF-6). Na drie minuten kon Takato een waza-ari scoren en twintig seconden later volgde de beslissende ippon. Takato werd in 2013 in Rio de Janeiro al eens wereldkampioen. Op het WK 2014 in Chelyabinsk was hij goed voor brons en in 2015 won hij de Masters in Rabat. Vorig jaar bezorgde hij zijn land brons op de Spelen van Rio. .