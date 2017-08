Red Dragons halen het op het EK in derby der Lage Landen, jonge Van De Velde (2m10!) valt sterk in: "Het gaat dit jaar heel snel voor mij"

MDB en Bart Fieremans in Polen

© CEV.

Wat onze hockeyers niet lukte, daar zijn de volleybalmannen wel in geslaagd. In Polen haalden de Red Dragons het overtuigend met 3-0 (25-21, 25-21 en 25-21) tegen Nederland in de laatste groepswedstrijd. Zo wonnen de volleyballers na Frankrijk en Turkije ook hun derde en laatste groepswedstrijd op het EK.

© CEV. België startte met Bram Van den Dries, Sam Deroo, Pieter Verhees, Simon Van de Voorde, Matthias Valkiers, Thomas Rousseaux en libero's Lowie Stuer en Jelle Ribbens. Ruben Van Hirtum, Stijn D'Hulst, Francois Lecat, Arno Van De Velde, Kevin Klinkenberg en Gert Van Walle kwamen in.



Voor de Nederlanders was het de wedstrijd van de laatste kans en onze noorderburen startten dan ook supergemotiveerd. Langs Rauwerdink, Abdel-Aziz en Koelewijn namen ze een voorsprong van vier punten (6-10, 9-13). Toen vonden Verhees en vooral een uitstekende Deroo het welletjes en bij 18-18 kwamen de Dragons langszij. Na nog enkele geslaagde killblocks en Nederlandse foutjes, was de eerste set toch nog voor de Belgen.



Ook in de tweede set kwam Oranje via Andringa en de van spelverdeler tot hoofdaanvaller gereformeerde Abdel-Aziz op een 6-10 voorsprong. Verhees moest met een lichte enkelblessure naar de kant, maar Van de Velde begreep wat zijn taak was en blokte prompt zijn ploeg naar 11-11. Het stimuleerde Rousseaux en Van Walle eveneens tot pittige acties en 15-13. Die voorsprong werd behouden dankzij Van de Velde, Van Walle en Rousseaux. Lees ook Red Dragons overleven drie matchballen en zetten Turkije na ware thriller opzij

Strijdend Nederland Omdat de Nederlanders bleven vechten voor het laatste waterkansje, bleef ook de strijd in de derde set evenwichtig, tot Van de Voorde met blocks en opslagen voor 17-14 zorgde. Uiteindelijk legden Van Walle en Van de Voorde de duidelijke zege vast. Van de Voorde en Rousseaux waren met 11 punten de Belgische topscoorders.



Frankrijk (FIVB-9) en Turkije (FIVB-27), die beide met 3-2 verslagen werden door België, spelen straks de tweede wedstrijd in groep D. Als nummers twee en drie in de groep zullen zij in de play-offronde hun plaats in de kwartfinales moeten proberen te bemachtigen. Voor Nederland zit het EK er na drie nederlagen op.



Naast België zijn ook Servië (FIVB-11) en Duitsland (FIVB-10) al zeker van een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales. Vanavond komt daar zo goed als zeker Rusland (FIVB-4) bij. © CEV.

Jonge Arno Van De Velde (2m10!) valt sterk in bij Red Dragons: "Het gaat dit jaar heel snel voor mij" De Red Dragons bewijzen dat ze niet alleen in de hoogte, maar ook in de breedte sterk zijn. Getuige Arno Van de Velde, 21 jaar en liefst 2m10 groot: hij verving vandaag tegen Nederland als middenman met verve de geblesseerd uitgevallen basisspeler Pieter Verhees.



Het was voor de hele Belgische ploeg schrikken toen Verhees, een van de sterkste Red Dragons op dit EK, bij een 6-9-achterstand in de tweede set van de laatste groepsmatch tegen Oranje slecht neerkwam en zijn enkel verstuikte. Voortspelen was onmogelijk, maar met Arno Van De Velde heeft bondscoach Vital Heynen nog een waardig alternatief achter de hand, zo bleek. Van De Velde had niet veel tijd nodig om te roderen en zou meer dan zijn steentje bijdragen bij een geslaagde comeback in de tweede set. Over de hele partij scoorde hij nog acht punten voor België.



"Ik was er klaar voor, al is het ergens superspijtig dat ik door een blessure van een ploegmaat moet inkomen", zei Van De Velde. "Maar ik ging zonder zenuwen het veld op. Ik ben er honderd procent voor gegaan. Het is fijn als ik me in zo'n sfeer kan tonen, onbeschrijflijk goed voor het vertrouwen.



"Met zijn 2m10 heeft Van De Velde zijn lengte in volleybal mee. Hij staat al lang bekend als een groot talent en staat nu vermoedelijk voor zijn grote doorbraak. "Het is plots heel snel gegaan. Ik heb vier jaar op de bank gezeten bij Roeselare, maar mocht in het laatste seizoen de play-off-finale meedoen. En nu kom ik ook al meer in beeld bij de nationale ploeg aan de bak." In de voorbije World League-campagne viel Van De Velde ook al regelmatig in



.Afwachten nu hoe het met de blessure van Verhees is gesteld. Hij zal zijn verstuikte voet laten behandelen, maar het is de vraag of twee rustdagen volstaan om weer in actie te kunnen komen in de EK-kwartfinale donderdag. "Ik zal hoe dan ook klaar staan om te spelen als het nodig is", aldus Van De Velde. (BF) © CEV.

Aanvoerder Sam Deroo: "Dagje extra rust gaat deugd doen" "Tegen Nederland kenden we een moeilijke start, maar uiteindelijk toonden we karakter", stelde aanvoerder Sam Deroo. "Zij waren natuurlijk wel vermoeid, want een dag eerder hadden ze pas om 23u40 hun wedstrijd tegen Frankrijk beëindigd en dat dan nog nadat ze drie matchballen lieten liggen. Je voelde de tegenstand en het geloof in eigen kunnen afnemen. Maar we komen zelf natuurlijk wel een stap dichter bij ons doel: nog één match zijn we verwijderd van de halve finale. Wie het ook wordt donderdagavond: sowieso zullen we tegen een sterk team staan in de kwartfinales."



"Daarom komt het voor ons goed uit dat we ons nu twee dagen kunnen voorbereiden op die match. We zullen de tegenstander dan tactisch goed bekeken hebben. We zitten in de groep ook met twee geblesseerden (Valkiers en Verhees), voor wie het goed zal zijn dat ze een dagje extra rust voorgeschoteld krijgen. We kunnen het ons niet veroorloven dat we iemand uit de ploeg missen. Ik vind ons niveau wel goed, maar willen we in de halve finale geraken, dan moeten we die momenten van concentratieverlies bannen." © CEV.