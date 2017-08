Red Dragons halen het ook van Nederland op het EK in derby der Lage Landen

MDB

Wat onze hockeyers niet lukte, daar zijn de volleybalmannen wel in geslaagd. In Polen haalden de Red Dragons het overtuigend met 3-0 (25-21, 25-21 en 25-21) tegen Nederland in de laatste groepswedstrijd. Zo wonnen de volleyballers na Frankrijk en Turkije ook hun derde en laatste groepswedstrijd op het EK.