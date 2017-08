Het onwaarschijnlijke doelpunt van futsaltopper Rahou dat momenteel overal ter wereld opduikt

Door: redactie

28/08/17 - 11u51 Bron: Eigen berichtgeving

Omar Rahou (blauw) tijdens een futsalwedstrijd. © Instagram.

video Een wereldgoal van de 25-jarige futsalspeler Omar Rahou uit Châtelet, een stad in de buurt van Charleroi, gaat momenteel viraal op het internet. Het filmpje werd intussen al meer dan 400.000 keer bekeken op sociale media.

Futsal Project Halle-Gooik domineert al járen het Belgische zaalvoetbal en Rahou is één van de steunpilaren in het team van nieuwbakken coach Juan Francisco Fuentes Zamora en in een oefenpot tegen de Franse bekerwinnaar Acces Futsal (die op 2-10 eindigde in het voordeel van onze landskampioen) toonde de international nog maar een keertje waarom. De beelden spreken boekdelen.



Het was de Facebookpagina 'World Futsal Leagues - Goals and Highlights' die het filmpje van zijn goal enkele dagen geleden online gooide, waar het intussen al bijna 30.000 keer werd bekeken.