Welshman Michael White wint met Paul Hunter Classic tweede rankingtoernooi

Bewerkt door Glenn Van Snick

28/08/17 - 00u32 Bron: Belga

© Twitter Vladena Prochazkova.

Michael White heeft vandaag in het Duitse Fürth de Paul Hunter Classic gewonnen. In de finale nam de 26-jarige Welshman met 4-2 de maat van Shaun Murphy. Hij liet daarbij breaks van 83 en 97 optekenen.

White, die in de achtste finales wereldkampioen en 's werelds nummer een Mark Selby met 4-1 uit het toernooi knikkerde, plaatste zich voor de finale met een 4-1 zege tegen Mitchell Mann (UMB-73). Murphy won in zijn halve finale met 4-3 van de Welshman Jamies Jones (WS-42).



"Dit betekent heel veel voor mij", reageerde White. "De jongste jaren waren lastig. Ik kon niet met de topspelers wedijveren, had zelfs niet het gevoel dat ik dat kon doen. Maar ik heb hard gewerkt en dat werpt nu zijn vruchten af."



Het is de tweede rankingtitel voor "Lightning" White. In 2015 won hij het Indian Open. Murphy heeft zeven rankingtoernooien op zijn palmares. "The Magician" speelde vandaag zijn vijftiende finale, de tweede op een week tijd. Dinsdag moest hij in Guangzhou in de finale van het China Championship met 10-5 de duimen leggen voor Luca Brecel.



De zege in Fürth levert White 20.000 pond (21.500 euro) op. Op de Order of Merit brengt hem dat van de 30e naar de 26e plaats. Murphy blijft de nummer vijf van de wereld. Brecel, die al in de 1/32 finales met 4-1 uitgeschakeld werd door Mark King (WS-22), behoudt de vijftiende stek op de wereldranglijst. .