Pieter Devos strandt op vijfde plaats op EK jumping, Belgisch menteam verovert brons

Bewerkt door Glenn Van Snick

27/08/17 - 23u35 Bron: Belga

© Twitter FEI_Global.

De Belgische springruiters zijn er vandaag in het Zweedse Göteborg niet in geslaagd eremetaal te veroveren op het Europees jumpingkampioenschap. Pieter Devos was met een vijfde plaats beste Belg. Met de 13-jarige ruin Espoir moest de 31-jarige Belgische kampioen in de eerste finaleronde nog vier strafpunten noteren, wat zijn totaal op 8.05 bracht. Edouard Simonet veroverde wel zilver in het mennen en leidde België naar brons in de landencompetitie.

Jumping De 45-jarige Zweed Peder Fredricson veroverde de titel in de jumping. Met de 11-jarige ruin All Inn pakte Fredricson in de tweede en laatste finaleronde zijn eerste vijf strafpunten. Daarmee bleef hij de Nederlander Harrie Smolders, die met Don VHP aan 5.52 kwam, nog net voor. Het brons was met 6.25 punten voor de Ier Cian O'Connor met Good Luck.



Niels Bruynseels Cas de Liberté werd met 9.84 punten zevende, Jérôme Guéry (Grand Cru) met 14.22 elfde en Gregory Wathelet (Coree), op het vorige EK met Conrad goed voor zilver, met 16.65 achttiende. In de teamcompetitie strandden de Belgen vrijdag op de vierde plaats.