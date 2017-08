Red Dragons overleven handvol matchballen en zetten Turkije na ware thriller opzij

Door: redactie

27/08/17 - 20u13

© afp.

De Red Dragons zijn uitstekend aan het EK begonnen. Na de stuntzege tegen Frankrijk wonnen onze Belgische volleybalmannen nu ook na een spannende vijfsetter van Turkije. De manschappen van Vital Heynen overleefden vijf matchpunten en trokken in de vijfde set met 18-16 aan het langste eind.

De Belgen maakten geen al te beste indruk en hadden het moeilijk tegen de energieke Turken. In de vierde set kwamen de troepen tot tweemaal toe vanuit een geslagen positie terug. In de vijfde set keken de Red Dragons tegen drie matchballen aan, maar na een zinderende vijfde set trokken onze landgenoten alsnog aan het langste eind. De setstanden waren 25-22, 22-25, 21-25, 27-25 en 18-16.



België startte met Bram Van den Dries, Sam Deroo, Pieter Verhees, Simon Van de Voorde, Stijn D'Hulst, Thomas Rousseaux en libero Lowie Stuer. Matthias Valkiers, Ruben Van Hirtum, Jelle Ribbens, Francois Lecat, Arno Van De Velde en Gert Van Walle kwamen in.



Vrijdag startten de Belgen met een 3-2-stuntzege tegen titelverdediger en topfavoriet Frankrijk, maandag geven ze Nederland partij. De groepswinnaars van de vier poules plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en drie maken in een play-offronde uit welke vier landen ook een ticket voor de kwartfinales bemachtigen.



Vital Heynen: "Normaal win je zo'n match nooit meer"

"Normaal win je nooit meer zo'n match", reageerde Vital Heynen na de zege van zijn Red Dragons. Zelfs een ervaren coach als Heynen moest bekennen dat hij zelden in zijn carrière zo'n onwaarschijnlijke terugkeer had meegemaakt als die van de Red Dragons tegen Turkije. "Zet het maar in mijn top drie. In de vierde set 22-24 achter, in de tiebreak 11-14 achter. We zijn hier aan een mirakelweek bezig en voor mij mag dat nog een tijdje verder duren. Vandaag voelde je dat de druk op de groep zat. We hadden onszelf immers uitgeroepen tot favoriet en dan heb je alle spelers in onze ploeg nodig. Ook Matthias Valkiers op een bepaald moment. En nu: rusten, rusten, rusten!"