Meesseman gooit hoge ogen met 22 punten, maar Washington Mystics verliezen

DMM

27/08/17 - 14u35 Bron: Belga

© belga.

Ondanks 22 punten van Emma Meesseman hebben de Washington Mystics in de WNBA een 78-83 nederlaag geleden tegen de Dallas Wings.

Emma Meesseman tekende voor 22 punten (9/14 op 2 ptn, 1/3 op 3 ptn, 1/2 op vrijworpen) en pakte zes rebounds (tegenover 1 assist, 3 bloc-shots, 3 keer balverlies en 4 persoonlijke fouten) in 34 minuten speeltijd.



De Mystics zijn al gekwalificeerd, die starten op 7 september. Het staat momenteel vijfde met 17 overwinningen en 14 nederlagen. De eerste vier in het klassement mogen de eerste ronde in de play-offs overslaan.